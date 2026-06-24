GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் குறைந்து, பின்னர் அதிகரித்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 16-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் விலை குறையத் தொடங்கி இருக்கிறது.
நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 560-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 480-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்து ரூ.1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.210 குறைந்து ரூ.13,350-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.240-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
23-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,480
22-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800
21-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800
20-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,800
19-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,560
23-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.250
22-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
21-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
20-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
19-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255