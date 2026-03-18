GOLD PRICE TODAY | தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை கடந்த 10, 11-ந்தேதிகளில் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், 12-ந்தேதியில் இருந்து விலை குறைந்தே காணப்படுகிறது.
நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,17,680-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14,710-க்கும், நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,17,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,16,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.14,570-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.275-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:
17-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200
16-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,680
15-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,080
14-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,080
13-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:
17-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
16-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.276
15-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
14-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280
13-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290