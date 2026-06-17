தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY: தங்கம் விலை சரிவு - இன்றைய நிலவரம்

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.
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சென்னையில் கடந்த சில தினங்களாக இறங்குமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் மீண்டும் ஏற்றம் கண்டது. அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.210 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 70-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனையானது.

நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.1,12,480-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.14,060-க்கும் விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.1,12,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.14,030-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

16-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,480

15-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,560

14-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880

13-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880

12-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,400

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

16-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

15-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280

14-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

13-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

12-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265

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இன்றைய தங்கம் விலை
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