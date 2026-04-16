GOLD PRICE TODAY | ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக விலை ஏறுமுகத்தில் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் நேற்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்து இருந்தது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 220-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனையானது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.100-ம், பவு னுக்கு ரூ.800-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 320-க்கும். ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 560-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்ந்து ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ரூ.14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.275-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
15-4-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,560
14-4-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,760
13-4-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,480
12-4-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,800
11-4-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,800
15-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275
14-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
13-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
12-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
11-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265