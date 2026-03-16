GOLD PRICE TODAY | தொடர்ந்து சரிந்து வரும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த நிலையில் இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,17,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த 10, 11-ந்தேதிகளில் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், 12, 13, 14-ந்தேதிகளில் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.

கடந்த 13-ந்தேதி ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 200-க்கும், 14-ந்தேதி கிராமுக்கு ரூ.140-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,120-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 760-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 80 -க்கும், நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 760-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 80 -க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,17,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14,710-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.276-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 76 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:

15-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,080

14-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,18,080

13-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,200

12-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,19,760

11-03-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,20,960

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:

15-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280

14-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280

13-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

12-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

11-03-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300

