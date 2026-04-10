GOLD PRICE TODAY | மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வரும் சூழலில், அமெரிக்கா-ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்தம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியானதும், நேற்று முன்தினம் விலை எகிறியது.
ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்தது. மேலும் விலை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், போர்ச்சூழல் மீண்டும் தொற்றிக் கொண்டதால், தங்கத்தின் விலை சரிந்து காணப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனையானது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.200-ம். சவரனுக்கு ரூ.1,600-ம் சரிந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்துக்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,000 உயர்ந்து ரூ.1,13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.125 உயர்ந்து ரூ.14,125-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
09-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,000
08-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,13,600
07-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880
06-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,920
05-04-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600
09-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
08-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.265
07-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
06-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
05-04-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255