‘காங்கிரஸ் இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை’ - மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.

ஜூன்.8ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை திமுக புறக்கணிப்பதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், அதனை விமர்சித்து காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அப்பதிவில்,
“மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஆம் ஆத்மி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பல்வேறு பிற கட்சிகள் மாநில அளவில் காங்கிரஸுடன் அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளை கொண்டிருந்துள்ளன மற்றும் பல்வேறு காலங்களில் எங்களுக்கு எதிராகப் போராடியுள்ளன.
இருப்பினும், ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜகவிற்கு எதிரான பெரிய போராட்டத்தில் அவர்களின் பங்கை நாம் மதிக்கிறோம் மற்றும் கௌரவிக்கிறோம். அதனால்தான் பொதுவான ஜனநாயக மற்றும் அரசியலமைப்பு சார்ந்த பிரச்சினைகளில் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்துள்ளன.
உங்கள் கொள்கையில் நீங்கள் உண்மையாக நேர்மையாக இருந்தால், மே 4 ஆம் தேதி 3 மணி முதல் அன்று அரசியல் வசதிக்காக உங்கள் கொள்கைகளை ஒருபோதும் சமரசம் செய்ய மாட்டீர்கள்.
காங்கிரஸை கேள்வி கேட்பதற்குப் பதிலாக, பாஜகவிற்கு எதிராக இருப்பதாகக் கூறுபவர்கள் ஏன் எதிர்க்கட்சிகளுடன் உறுதியாக நிற்கத் தயங்குகிறார்கள் என்று கேளுங்கள்.
பிஜு ஜனதா தளம் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டத்தில் பங்கேற்கத் துணிந்தபோது, அதற்காக காங்கிரஸை அவர்கள் குறை கூறவில்லை
காங்கிரஸ் கட்சி, ஆர்.எஸ்.எஸ். மற்றும் பாஜகவிற்கு எதிராக 100% அர்ப்பணிப்புடன் போராடியுள்ளது பாராளுமன்றத்தில், தெருக்களில், மற்றும் ஒவ்வொரு ஜனநாயக நிறுவனத்திலும்.
அரசியலமைப்பு, மதச்சார்பின்மை, சமூக நீதி மற்றும் கூட்டாட்சியை பாதுகாப்பதற்காக நாம் அரசியல் விலையையும் செலுத்தியுள்ளோம்.
ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருக்கட்டும்: காங்கிரஸ் இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை.
பாஜக-ஆர்.எஸ்.எஸ், திட்டத்திற்கு எதிராக ஜனநாயக மற்றும் மதச்சார்பற்ற கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கும் முக்கிய சக்தியாக காங்கிரஸ் தொடர்கிறது.
நாங்கள் எங்கள் இலட்சியங்களில் சமரசம் செய்ய மாட்டோம். அவற்றின் பக்கமே உறுதியாக நிற்கிறோம். பாஜகவின் B-டீம் எனப்படும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் இன்னும் கூட்டாளிகளைத் தேடி காத்திருக்கிறது.” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.