தமிழக செய்திகள்

சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்: ரஜினிகாந்த்

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்: ரஜினிகாந்த்
Published on

தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தவெக முன்னிலையில் இருப்பது அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் அக்கட்சியினரிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கிடையே, வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள் என பதிவிட்டுள்ளார்.

விஜய்
vijay
Rajinikanth
ரஜினிகாந்த்
தமிழக சட்டசபை தேர்தல்
TN Assembly election