TN Assembly Election| சாத்தூரில் போட்டியிடுகிறேன்... பாஜக மேலிடம் அறிவிப்பிற்கு முன்பே அறிவித்த நயினார் நாகேந்திரன்

வருகிற தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதை பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உறுதி செய்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-

* அனைத்து தொகுதிகளிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிச்சயமாக வெல்லும்.

* சட்டசபை தேர்தலில் நான் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேன்.

* அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து பா.ஜ.க.வின் தேசிய தலைமை முடிவு செய்யும்.

* பெட்ரோல், டீசலுக்கான கலால் வரியை மத்திய அரசு செய்துள்ளது. தமிழக அரசும் வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார்.

தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் குறித்த பட்டியல் வெளியாவதற்கு முன்பே நயினார் நாகேந்திரன் தான் போட்டியிடும் தொகுதி குறித்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

