எப்போதும் போதைப்பொருள் புழக்கம் இருக்கிறது... அமைச்சர் ரகுபதி பேச்சால் பரபரப்பு

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் எப்போதும் போதைப்பொருள் புழக்கம் இருக்கிறது.
* அ.தி.மு.க. ஆட்சியிலும் போதைப்பொருள் புழக்கம் இருந்தது, அ.தி.மு.க. அமைச்சர் மீது குட்கா வழக்கு இருக்கிறது.
* போதைப்பொருள் சப்ளை செய்பவர்களை கட்சியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அ.தி.மு.க.
* பள்ளிக்கு அருகில் போதைப்பொருள் விற்பனையா? எங்கே என்று கூறினால் நடவடிக்கை உறுதி.
* அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் 10 ஆண்டு காலத்தில் எத்தனை கொலைகள்? புள்ளி விவரத்துடன் பேச முடியுமா?
* பெண்கள் மீது எதிர்க்கட்சி தலைவர் இ.பி.எஸ்.-க்கு திடீர் பாசம்.
* தி.மு.க. கூட்டணிக்கு 80% பெண்கள் ஆதரவு இருப்பதை தெரிந்துகொண்டு அதை தடுக்க சதி செய்கின்றனர்.
* பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பது போன்ற போலி நாடகத்தை நடத்த முயற்சி நடக்கிறது.
* பிரசார பயணத்தில் தோல்வி கண்ட ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் என்றால் அது இ.பி.எஸ். தான்.
* அ.தி.மு.க. என்ற கட்சி ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதால் பதவியை தக்க வைக்க இ.பி.எஸ். முயற்சி
* அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் என்ற பதவி மட்டும் போதும் என நினைக்கிறார் இ.பி.எஸ்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.