தி.மு.க. ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு கிடையாது - இ.பி.எஸ். தாக்கு

சென்னை எம்.ஜி.ஆர். நகரில் அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தி.மு.க. அரசைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை, போதைப்பொருட்கள் புழக்கம், சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு உள்ளிட்ட விவகாரங்களுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதாவது:
* தமிழகத்தில் வீட்டு வரி 100 சதவீதம் அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது.
* மக்கள் மீது வரிச்சுமையை சுமத்தும் அரசு தி.மு.க. அரசு.
* கட்டடத்திற்கான கம்பி டன்னுக்கு ரூ.60 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது.
* தி.மு.க. ஆட்சியில் வீடுகளுக்கான மின் கட்டணம் பன் மடங்கு அதிகரித்து இருக்கிறது.
* தி.மு.க. ஆட்சியில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு கிடையாது.
* தி.மு.க அளித்த 525 வாக்குறுதிகளில் 4ல் 1 பங்கை கூட நிறைவேற்றவில்லை.
* வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் அரசு ஊழியர்கள் வீதிகளுக்கு வந்து போராடினர்.
* இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி நியமிக்கப்படாதது தான்.
* வருகிற தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.