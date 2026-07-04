தமிழக செய்திகள்

தவெக ஆட்சியில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீரழிவு: ஆளுநரிடம் புகார்களை அடுக்கிய நயினார் நாகேந்திரன்

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 55 நாளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வன்கொடுமை, கொலைகள் நடந்துள்ளதை எடுத்துக்கூறினோம்.
Nainar Nagendran
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சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் ஆளுநர் அர்லேகரை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சந்தித்தார். அப்போது, தமிழ்நாட்டின் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை தொடர்பாக அவர் ஆளுநரிடம் மனு அளித்தார். அவருடன் பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் உள்ளிட்டோரும் உடன் இருந்தனர்.

இந்நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* அரசு பொறுப்பில் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்டோர் நியமிக்கப்பட்டதை ஆளுநரிடம் சுட்டிக்காட்டினோம்.

அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

* பெண் குழந்தைகளிடம் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் நடந்த விதம் தவறு என எடுத்துக்கூறினோம்.

* ஆட்சிக்கு வந்து 54 நாட்களில் சட்டம், ஒழுங்கு கடுமையாக சீரழிந்துள்ளது.

* தவெக ஆட்சியில் சொந்தக் கட்சியினரே பல்வேறு குற்றங்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.

* தவெக அரசை கலையுங்கள் என ஆளுநரிடம் கூறவில்லை, அவர்கள் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டனர் எனக்கூறினோம்.

குதிரை பேரம்

* தவெக அரசு குதிரை பேரம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன?

* தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 55 நாளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வன்கொடுமை, கொலைகள் நடந்துள்ளதை எடுத்துக்கூறினோம்.

* திமுக ஆட்சிக்கும் தவெக ஆட்சிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

இடைத்தேர்தல்

* தமிழ்நாட்டில் தற்போது 7 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் வர வேண்டிய தேவை என்ன?

* ஆளுநர் எங்கெங்கு ஆய்வு செய்ய வேண்டுமென்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூற முடியாது.

* எங்கு வேண்டுமானாலும் ஆய்வு செய்ய முழு அதிகாரம் உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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