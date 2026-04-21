தி.மு.க கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்..!- கனிமொழி

தி.மு.க எம்.பி. கனிமொழி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
நிச்சயமாக நாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம். திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
தமிழ்நாட்டில், பலருக்கு எதிராக சோதனைகள் போன்ற தேவையற்ற அச்சுறுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, சிறப்பு வருவாய் அறிக்கை (SIR) போன்ற பிரச்சினைகள் உட்பட பல்வேறு விஷயங்களில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், திமுக முன்கூட்டியே செயல்பட்டு இந்த முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக முறியடித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.