தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14 ஆயிரத்து 100-க்கும். சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
GOLD PRICE TODAY : அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?
Published on

நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த 6-ந்தேதி கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 100 ஆகவும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, 7-ந்தேதி விலை சற்று உயர்வை கண்டது. அன்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ரூ.14 ஆயிரத்து 150-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனையானது. அதன் பின்னர் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லை. தொடர்ச்சியாக 3 நாட்கள் அதே விலையில் தங்கம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இதனிடையே, தங்கம் விலை நேற்று மாற்றத்தை கண்டது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.14 ஆயிரத்து 100-க்கும். சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் கிராமுக்கு 230 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,330-க்கும் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,640-க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கத்தை போல் வெள்ளியும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 15 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 300 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Gold
தங்கம்
Gold price
தங்கம் விலை
இன்றைய தங்கம் விலை
Today Gold Price
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com