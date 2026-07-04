GOLD PRICE TODAY: தங்கம் விலை இன்றைய நிலவரம்

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (ஜூன்) 30-ந் தேதியில் இருந்து நேற்று முன்தினம் வரை தினமும் ஒரே நாளில் இரு முறை விலை மாற்றம் காணப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து நேற்றும் விலை உயர்ந்திருந்தது.
நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 550-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 700-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் இல்லை. தங்கம் விலை ஒரு சவரன் ரூ.1,09,600-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,700-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையிலும் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.260-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
03-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,600
02-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,08,400
01-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,000
30-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,600
29-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400
02-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
02-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.255
01-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
30-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
29-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245