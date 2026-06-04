தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்

கடந்த 6 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி இருந்த வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
GOLD PRICE TODAY : சற்று குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை- இன்றைய நிலவரம்
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சென்னை:

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது.

அந்த வகையில் கடந்த வாரம் முழுவதும் தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நீடித்து வந்தது. அதனை தொடர்ந்து மாத தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 1040 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 16ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் 14,500 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. மேலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 14,480 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 15ஆயிரத்து 480 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 6 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி இருந்த வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு 5ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.285-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

03-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,000

02-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,000

01-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,000

31-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,040

30-05-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,040

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

03-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

02-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

01-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

31-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

30-05-2026- ஒரு கிராம் ரூ.290

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