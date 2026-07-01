GOLD PRICE TODAY : மாத தொடக்கத்தில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை- எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை:
தங்கம் விலையில் தொடர்ந்து ஏற்ற-இறக்கம் நீடிக்கிறது. அப்படியாக கடந்த மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து விலையில் பெருமளவில் இறக்கமே இருந்தது. அதன்படி, நேற்று முன்தினமும், நேற்றும் விலை குறைந்து வந்ததை பார்க்க முடிகிறது.
நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 300-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்கப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம் காணப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் விலையை விட காலையில் கிராமுக்கு ரூ.270-ம், சவரனுக்கு ரூ.2,160-ம் குறைந்திருந்தது. இந்த நிலையில் மதியத்தில் எவ்வளவு வேகத்தில் குறைந்ததோ, அதே வேகத்தில் அதிகரித்தது. மதியம் கிராமுக்கு ரூ.170-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,360-ம் உயர்ந்தது.
ஆக மொத்தம் நேற்று முன்தினம் விலையுடன் ஒப்பிடுகையில், கிராமுக்கு ரூ.100-ம், சவரனுக்கு ரூ.800-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மாத தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து கிராம் 13,100 ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
30-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,600
29-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400
28-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960
27-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,960
26-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400
30-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
29-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
28-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
27-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245
26-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245