ஜஸ்ட் மிஸ்... கருணாநிதி சாதனையை முறியடிக்கும் வரலாற்று வாய்ப்பை இழந்த துரைமுருகன்

தமிழ்நாட்டில் 13 முறை எம்.எல்.ஏவாக தேர்வானவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதி. அவரது சாதனையை சமன் செய்யும் இடத்தில் தி.மு.க.வின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொண்டார்.
அமைச்சர் துரைமுருகன் இதுவரை 13 தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளார். 1971-ம் ஆண்டு முதன் முறையாக காட்பாடி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துரைமுருகன், ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் 1977 மற்றும் 1980-ம் ஆண்டுகளிலும், பிறகு காட்பாடி தொகுதியில் தொடர்ந்து போட்டியிட்டு வருகிறார்.
இதில் காட்பாடி தொகுதியில் 1984 மற்றும் 1991-ம் ஆண்டுகளில் தோல்வியை தழுவி உள்ளார். இந்த தேர்தலில் துரைமுருகன் 13-வது முறையாக போட்டியிடுவது சாதனையாக கருதப்பட்டது. வயதான காலத்தில் அவர் போட்டியில் இருந்தது ஒரு பக்கம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், இந்த முறை எப்படியும் வெல்ல வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் அமைச்சர் துரைமுருகன் குடும்பத்தினரும், அவரது ஆதரவாளர்களும் வேலை செய்தனர்.
1991-ம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு துரைமுருகன் இந்த தேர்தலில் காட்பாடியில் தொகுதியில் தோல்வியை தழுவியுள்ளார். காட்பாடி தொகுதியில் 2 முறை அ.தி.மு.க.விடம் வெற்றியை பறிகொடுத்தவர் இந்த முறை த.வெ.க.விடம் பறிகொடுத்துள்ளார். இதன் மூலம் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 13-வது முறை எம்.எல்.ஏ. ஆகும் சாதனையை முறியடிக்கும் அவரது கனவு நிறைவேறவில்லை.