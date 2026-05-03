வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்க பாஜக சதி: ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றச்சாட்டு

தி.மு.க. அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, டி.ஜி.பி.க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் அதன் தூண்டுதலின் பேரில் பிற அரசியல் கட்சிகள், வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக எங்களுக்கு நம்பகமான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
இத்தகைய நடவடிக்கைகள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு உள்ளேயும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், அத்துடன் கட்சி அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட பிற முக்கிய இடங்களிலும் பரவக்கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது.
மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், பெரிய அளவிலான சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குப் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற நியாயமான அச்சம் நிலவுகிறது. இது, சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல் செயல்முறையை நடத்துவதில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
எந்த ஒரு விரும்பத்தகாத சம்பவங்களையும் தவிர்ப்பதற்காக, போதுமான பாதுகாப்புப் பணியாளர்களைப் பணியில் அமர்த்துதல் மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகமைகளுடன் தேவையான ஒருங்கிணைப்பு உள்ளிட்ட உடனடி மற்றும் பொருத்தமான தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தங்கள் அலுவலகம் எடுக்க வேண்டும் என பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
வாக்கு எண்ணிக்கை அன்று தமிழகம் முழுவதும் அமைதி, பொது ஒழுங்கு மற்றும் வாக்கு எண்ணும் செயல்முறையின் நேர்மை ஆகியவை பேணப்படுவதை உறுதிசெய்ய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
சரியான நேரத்தில் செய்யப்படும் தலையீடு, தேர்தல் செயல்முறையின் புனிதத்தைக் காத்து, ஜனநாயக அமைப்பின் மீது பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை உறுதி செய்யும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என தெரிவித்துள்ளார்.