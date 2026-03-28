தமிழக செய்திகள்

DMK | கலைஞர் கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்த துரைமுருகன்

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் 13-வது முறையாக திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் களம் இறங்குகிறார்
துரைமுருகன்
துரைமுருகன்
தி.மு.க. வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். திமுக பொதுச் செயலாளரும், மூத்த அரசியல்வாதியுமான துரைமுருகன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் 1971-ல் தொடங்கி 2021 வரை 12 முறை சட்டமன்ற தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு அதில் 10 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது 13-வது முறையாக காட்பாடியில் களமிறங்குகிறார். இதன் மூலம், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 13 முறை போட்டியிட்ட கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார் துரைமுருகன். ஆனால், கருணாநிதி 13 முறையும் போட்டியிட்ட எல்லா சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துரைமுருகன்
duraimurugan

