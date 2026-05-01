சட்டசபை தேர்தலில் நமக்கு வெற்றி என்பதில் துளி அளவும் மாற்றமில்லை - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

திமுக தொண்டர்களின் உழைப்பின் பலன் மே 4-ந்தேதி தெரியும். இன்னும் 2 நாட்களில் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
சட்டசபை தேர்தலில் நமக்கு வெற்றி என்பதில் துளி அளவும் மாற்றமில்லை - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை மே தின பூங்காவில் அமைந்துள்ள தொழிலாளர் நினைவு சின்னத்திற்கு சிவப்பு நிறச் சட்டை அணிந்து வந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார்.

இதையடுத்து மே தின விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

* இந்தியாவிலேயே சென்னையில் தான் மே முதல் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

* உலகினை உழைப்பால் செலுத்தும் பாட்டாளி வர்க்கத்தினருக்கு உழைப்பாளர் நாள் வாழ்த்துகள்.

* எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்ற கொள்கையில் ஆட்சி செய்கிறோம். அது தொடரும்.

* திமுக தொண்டர்களின் உழைப்பின் பலன் மே 4-ந்தேதி தெரியும். இன்னும் 2 நாட்களில் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.

* சட்டசபை தேர்தலில் நமக்கு வெற்றி என்பதில் துளி அளவும் மாற்றமில்லை

* திமுக தொண்டர்களின் உழைப்பின் மீதான நம்பிக்கையில் பேசுகிறேன்.

* திமுக ஆட்சி மீண்டும் தொடரும்... தொடரும்... தொடரும்...

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

