இது வெறும் டிரெய்லர் தான்... டெல்டாவில் தான் மெயின் பிக்சர்... சி.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு

அ.தி.மு.க.வில் இருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் 10ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் த.வெ.க.வில் இணைந்தனர். இணைப்பு விழா மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது.
இணைப்பு விழாவில் சி.விஜயபாஸ்கர் பேசியதாவது:-
* தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே த.வெ.க. உடன் கூட்டணி வைக்க அ.தி.மு.க. தலைமையிடம் வலியுறுத்தினோம். ஆனால் த.வெ.க. உடன் கூட்டணி வைக்க அ.தி.மு.க. தலைமை செவிசாய்க்கவில்லை.
* தமிழக வெற்றிக்கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்க மறுத்துவிட்டு தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி சேர முடிவெடுத்தது சரியா? தீய சக்தி தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சியமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டது சரியா?
* முதலமைச்சர் விஜய் என்ற உறுதியான ஒன்றை தலைமையின் கீழ் தொடர்ந்து செயல்படுவோம்.
* இன்றைய விழாவில் நீங்கள் பார்த்தது வெறும் டிரெய்லர் தான், டெல்டாவில் நடக்கப்போவது தான் மெயின் பிக்சர்.
* மாற்றத்தை நோக்கிய வெற்றிப்பயணத்தில் அ.தி.மு.க.வினர் பலர் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் இணைந்துள்ளனர்.
* பழையன கழிந்து புதியன புகுந்ததால் இங்கே கூடியுள்ள ஒவ்வொருவர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி.
* முதலமைச்சரிடம் அனுமதி பெற்றுத்தாருங்கள், டெல்டாவில் மிகப்பெரிய இணைப்பு விழாவை நடத்தி காட்டுவோம்.
* காவிரி- குண்டாறு திட்டத்தை நடத்திக்காட்டுவோம், ஜல்லிக்கட்டுக்கு துணை நிற்போம் என்றார்.