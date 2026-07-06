தமிழக செய்திகள்

"வெற்றித் தலைவர் பாதையில் மக்களுக்கான பயணம்..." சி.விஜயபாஸ்கர் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு!

முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற நெஞ்சம் நிறைந்த தருணம்!
C Vijayabaskar- TN CM Vijay
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அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்ததை தொடர்ந்து இன்று முதலமைச்சர் விஜயை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

இதுகுறித்து விஜயபாஸ்கர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் புகைப்படத்துடன் பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டார்.

இதுகுறித்த பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

வரலாறு எழுத பலர் வருவார்கள்…

வரலாற்றையே மாற்ற சிலரே வருவார்கள்!

தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்பை

மாற்றத்தின் ஆட்சியாக மலரச் செய்து,

புதிய அரசியல் வரலாற்றை படைத்து வரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர்; மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற நெஞ்சம் நிறைந்த தருணம்!

வெற்றித் தலைவர் பாதையில்…

மக்களுக்கான பயணம்…

அதே உறுதியோடு தொடரும்!

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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