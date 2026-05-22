PM Modi | அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கொடுத்த மெசேஜ்- வெளியான முக்கிய தகவல்

ஜூன் மாதம் மத்தியில் அரசு பதவியேற்று 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வதையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று (வியாழக்கிழமை) அமைச்சரவையுடன் சுமார் 4.30 மணி நேரம் நீடித்த கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கி, வலுவான செய்தியை வழங்கினார்.
எதிர்காலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துமாறும், சீர்திருத்தங்களை விரைவுபடுத்துமாறும், மேலும் ஆளுகையானது பொது நலன் மற்றும் எளிதான வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யுமாறும் பிரதமர் தனது அமைச்சர்களை கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவித்தன.
"கடந்த காலத்தில் நடந்ததை மறந்துவிட்டு, எதிர்காலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்," என பிரதமர் மோடி மூடிய அறைக்குள் நடந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்களிடம் கூறியதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பிரதமர் மோடியின் அரசு 12 ஆண்டுகளையும், அதன் மூன்றாவது பதவிக்காலத்தின் இரண்டு ஆண்டுகளையும் நிறைவு செய்யும் ஜூன் 9-ஆம் தேதிக்கு முன்னர், அமைச்சரவை மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்ற பரபரப்பு நிலவி வரும் வேளையில் இந்த உயர்மட்டக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.
தகவல்களின்படி, ஒவ்வொரு அமைச்சகமும் 'விக்சித் பாரத் 2047'-ஐ வழிகாட்டும் தொலைநோக்கு பார்வையாக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்றும், சீர்திருத்தங்கள் கோப்புகளுக்குள் முடங்கிவிடாமல், குடிமக்களுக்கு வேகமான மற்றும் எளிமையான நிர்வாகமாக மாற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.
கிட்டத்தட்ட 11 மாதங்களுக்கு பிறகு நடைபெற்ற முழு அமைச்சரவை கூட்டத்தின் முதல் கூட்டம் இதுவாகும். கடைசியாக கடந்த ஆண்டு ஜூன் 4-ஆம் தேதியன்று கூட்டம் நடைபெற்றது.
உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகள் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் தொடர்ச்சியான பதட்டங்களுக்கு மத்தியில், வரும் மாதங்களில் பிரதமர் மோடி அரசின் சீர்திருத்த முன்னெடுப்புகளை தீவிரப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.