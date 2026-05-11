PM Modi | அசாமில் என்.டி.ஏ. அரசாங்கத்தின் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் பிரதமர் மோடி

அசாமில் மூன்றாவது முறையாக பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கவுகாத்தி வந்தடைந்தார்.
இங்குள்ள லோக்பிரியா கோபிநாத் போர்டோலாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில், முதலமைச்சராக பதவியேற்கவுள்ள ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா மற்றும் பிற பா.ஜ.க. தலைவர்கள் மோடியை வரவேற்றனர். தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சர்மா முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார். பிஸ்வா சர்மா தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசாங்கத்தின் பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் கலந்துகொள்கிறார்.
முதலமைச்சராக பிஸ்வா சர்மாவை தவிர, பா.ஜ.க.வை சேர்ந்த இருவர், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளான ஏ.ஜி.பி. மற்றும் பி.பி.எஃப்.- சேர்ந்த தலா ஒருவர் என மேலும் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியேற்கிறார்கள்.
"அசாமிற்கு வருகை தரும் ஆதர்ணிய @நரேந்திரமோடி ஜி அவர்களுக்கு அன்பான வரவேற்பு. பாஜக-என்டிஏ கூட்டணியின் தொடர்ச்சியான மூன்றாவது பதவிக்காலத்தை இந்த மாநிலம் காணவிருப்பதால், அவரது வருகை அசாம் வரலாற்றில் ஒரு மகத்தான தருணத்தைக் குறிக்கிறது. அவரது தொடர்ச்சியான ஆசீர்வாதங்களையும் வழிகாட்டுதலையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்," என்று சர்மா X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
பல மத்திய அமைச்சர்கள், என்டிஏ ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களது துணை முதலமைச்சர்கள், முன்னணி தொழிலதிபர்கள், சத்ராதிகாரர்கள் (வைஷ்ணவ மடங்களின் தலைவர்கள்) மற்றும் பிற முக்கிய பிரமுகர்கள், பாஜக தொண்டர்கள் மற்றும் பூத் கமிட்டி தலைவர்கள் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வார்கள் என்று சர்மா கூறினார்.