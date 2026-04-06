PM Modi | மக்களவை இடங்களை அதிகரிப்பதால் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பயனடையும் - பிரதமர் மோடி

நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் இட ஒதுக்கீட்டிற்காக பெண்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருக்கின்றனர். 2029 மக்களவை தேர்தலுக்குள் அதை அவர்களுக்கு வழங்க அரசு உறுதியாக உள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அறிவித்தார். எந்தவித தடங்கலையும் தவிர்ப்பதற்காக, நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கையையும் அரசு அதிகரித்து வருகிறது. பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது பா.ஜ.க.வின் முதன்மையான முன்னுரிமை என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.
அசாம் மாநிலத்தின் பர்பேட்டாவில் நடந்த தேர்தல் பேரணியில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் அவசியமாகின்றன, அதன் விளைவாக, ஏப்ரல் 16 முதல் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரை அரசு கூட்டியுள்ளது. `விக்ஷித் பாரத்' (வளர்ந்த இந்தியா) கட்டமைக்கும் நமது முயற்சிகளில், மாநில சட்டமன்றங்களிலும் நாடாளுமன்றத்திலும் பெண்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பது முற்றிலும் அவசியம்," என்று கூறினார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது, மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இந்த முக்கிய முன்மொழிவு தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.
இந்த ஆலோசனைகள் குறித்து பிரதமர் மோடி கூறுகையில், "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடனும் நாங்கள் கலந்துரையாடியுள்ளோம். ஒருமித்த கருத்தின் மூலம் இந்த முன்னெடுப்பை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் எங்களுடன் இணையுமாறு அவர்களை வலியுறுத்தியுள்ளோம்" என்றார்.
இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துவதை எளிதாக்கும் வகையில், நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அனைத்து மாநிலங்களுக்குமான இட ஒதுக்கீடு 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இதைச் செயல்படுத்தினால் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தங்கள் செல்வாக்கை இழந்துவிடும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி, சிலர் இந்த விவகாரத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக கூறினார்.
இது குறித்து பேசும் போது, "இதனால் நாட்டின் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பயனடையும்; எந்த மாநிலமும் எந்தவிதமான பாதிப்பையும் சந்திக்காது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள வடகிழக்கு அல்லது தென்னிந்தியா போன்ற பிராந்தியங்களில், அவற்றின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் நிச்சயமாக குறையாது. தற்போதுள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மேலாக, பெண்களுக்கென பிரத்யேகமாக கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும் ஒரு கட்டமைப்பை நாங்கள் வகுத்து வருகிறோம்," என்று கூறினார்.