PM Modi | வெளிநாட்டு பயணத்தை முடித்த கையோடு 4.5 மணிநேர அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்த பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் கிட்டத்தட்ட நான்கரை மணி நேரம் நடைபெற்றுள்ளது. புது டெல்லியில் உள்ள சேவா தீர்த்தத்தில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆளுகைத் திறன், கொள்கை செயலாக்கம் மற்றும் மேற்கு ஆசிய மோதலுடன் தொடர்புடைய வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய சவால்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.
ஏ.என்.ஐ. தகவலின்படி, இந்த உயர்மட்ட கூட்டத்தின்போது வேளாண்மை, வனம், தொழிலாளர், சாலை போக்குவரத்து, பெருநிறுவன விவகாரங்கள், வெளியுறவு, வர்த்தகம் மற்றும் மின்சாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அமைச்சகங்கள் பிரதமர் மோடிக்கு விளக்கங்களை அளித்தன.
அமைச்சர்களிடையே உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, விரைவான முடிவெடுத்தல் மற்றும் திறமையான நிர்வாகத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்தியதோடு, கோப்பு பரிமாற்றத்தில் ஏற்படும் தாமதங்களை குறைத்து, உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துமாறு துறைகளை கேட்டுக்கொண்டார்.
நிர்வாக செயல்முறைகள் வேகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர், சீர்திருத்தங்களை விரைவுபடுத்தும் அதே வேளையில், ஆளுகையில் அதிக எளிமையை கொண்டுவருமாறு அமைச்சகங்களை கேட்டுக்கொண்டார்.
அரசின் நீண்டகால வளர்ச்சி தொலைநோக்கு பார்வையை மீண்டும் வலியுறுத்திய பிரதமர், “விக்சித் பாரத் 2047” என்பது “வெறும் முழக்கம் அல்ல, அது அரசின் உறுதிப்பாடு” என்று கூறினார்.
ஏ.என்.ஐ.-இன்படி, செயல்திறன் மதிப்பீடுகளில் குறைந்த தரவரிசை பெற்ற அமைச்சகங்கள், திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும், செயலாக்க தரங்களை மேம்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டன. பொதுமக்களிடம் சென்றடையும் முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தவும், கடந்த ஆண்டில் அரசின் சாதனைகளை மேலும் திறம்பட எடுத்துரைக்கவும் அமைச்சர்களுக்கு மோடி அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மேற்கு ஆசிய மோதல் மற்றும் கச்சா எண்ணெய், எரிசக்தி விநியோகத்திற்கான ஒரு முக்கிய உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை சுற்றியுள்ள இடையூறுகள் காரணமாக, எரிசக்தி பாதுகாப்பு குறித்த அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய கவலைகள் மற்றும் உயர்ந்த எரிபொருள் விலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே மற்றும் இத்தாலி ஆகிய ஐந்து நாடுகளுக்கான தனது பயணத்தை மோடி முடித்த சிறிது நேரத்திலேயே அமைச்சர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.