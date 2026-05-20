Arrest | பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த நபர் கொல்கத்தாவில் அதிரடி கைது

இந்தியாவுக்கு எதிரான பயங்கரவாத சதித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பாதுகாப்பு தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு (PIOs) வழங்கிய, பாகிஸ்தான் ஆதரவு பெற்ற உளவாளியை தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) கைது செய்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், கொல்கத்தாவை சேர்ந்த ஜாஃபர் ரியாஸ் என்ற ரிஸ்வி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டபோது, அவருக்கு எதிராக ஒரு தேடுதல் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன், அவரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக (PO) அறிவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் நடைபெற்று வந்தன.
அவர் பாரதிய நியாய சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்), உத்தியோகப்பூர்வ ரகசியங்கள் சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம் ஆகியவற்றின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஒரு பாகிஸ்தானிய பெண்ணை மணந்திருந்தார், மேலும் அவரது குழந்தைகளும் பாகிஸ்தானிய குடிமக்களாக இருந்தனர். அவர் முன்னதாக இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ரகசிய சட்டத்தின் கீழ் ஒரு உளவு வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு இருந்தார் என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்தது.
ஜாஃபர் 2005-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் அடிக்கடி பயணம் செய்து வந்தார். அத்தகைய ஒரு பயணத்தின்போது, நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் பாகிஸ்தான் குடியுரிமை வழங்குவதாக உறுதியளித்து, இந்தியாவில் உளவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய வம்சாவளியினர் அவரை தொடர்பு கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
மற்ற உளவு மற்றும் பயங்கரவாத செயல்பாட்டாளர்களுக்கு வசதி செய்து தரும் வகையில், வாட்ஸ்அப் கணக்குகளை செயல்படுத்த உதவுவதற்காக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இந்திய தொலைத்தொடர்பு மொபைல் எண்களின் ஒருமுறை கடவுச்சொற்களை (OTPs) ஒரு பொதுத் தகவல் அதிகாரிக்கு (PIO) வழங்கியிருந்தார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட பொது தகவல் அதிகாரி இந்த கணக்குகளை பயன்படுத்தி, இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்றொருவரான மோதிராம் ஜாட்டுடன் இரகசியமாக தொடர்பு கொண்டிருந்தார். பாதுகாப்பு தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை பொது தகவல் அதிகாரிக்கு கொண்டு சேர்க்கும் பணியிலும் ஜாட் ஈடுபட்டிருந்தார்.
இந்த உளவு கும்பலில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை கண்டறியவும், இந்த சதித்திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய சதியை வெளிக்கொணரவும் என்.ஐ.ஏ விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.