Forex Warning | தங்கம், வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரியை திடீரென உயர்த்தியது மத்திய அரசு!

மத்திய அரசு தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் மீதான இறக்குமதி வரியை 10% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த உத்தரவு இன்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வருகிறது. தற்போது 5% இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட்டு வரும் விலைமதிப்புள்ள உலோகங்களின் விலையை இந்த நடவடிக்கை மேலும் உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்கு ஆசிய மோதலால் நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளதால், தங்கம் வாங்குவதை தவிர்க்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடிமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த வரி உயர்வு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சுங்க சட்டத்தின் கீழ் வருவாய் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் மட்டுமின்றி, நகைகளுக்கான உதிரிபாகங்கள் மற்றும் விலைமதிப்புள்ள உலோகங்கள் தொடர்பான தொழில்துறை இறக்குமதிகள் மீதான வரிகளும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளில் உள்ள கொக்கிகள், பிணைப்புகள், பிடிப்பான்கள், ஊசிகள் மற்றும் திருகு பின்புறங்கள் போன்ற சிறிய பாகங்களுக்கு 5% சுங்க வரியும், பிளாட்டினம் பாகங்களுக்கு 5.4% வரியும் விதிக்கப்படும்.