600 ஹெக்டேர் நிலம் வழங்கிய மேற்கு வங்கம் - அமித் ஷா பெருமிதம்

மேற்கு வங்கத்தில் முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு, ஆட்சிக்கு வந்த ஏழு நாட்களுக்குள் 600 ஹெக்டேர் நிலத்தை எல்லைப் பாதுகாப்புப் படைக்கு (BSF) ஒப்படைத்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார்.
வங்கதேச எல்லையில் வேலி அமைக்கும் பணியைத் தொடங்குவதற்காக இந்த நிலப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது - இது அக்கட்சி அளித்த ஒரு முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதியாகும்.
காந்திநகரில் ஆற்றிய தனது உரையில், 600 ஹெக்டேர் நிலத்துடன் கூடுதலாக, பதற்றமான சிக்கன்ஸ் நெக் வழித்தடத்தில் உள்ள 121 ஹெக்டேர் நிலத்தை வங்காள அரசு மத்திய அரசிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சுட்டிக்காட்டினார்.
வங்காளத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல் தலைமை மாற்றமே இந்த வளர்ச்சிக்குக் காரணம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் கங்கை நதியின் முழு பாதையிலும் தற்போது பா.ஜ.க.வின் காவிக்கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ.க. அரசு தடுப்பு முகாம்களை அமைத்ததை தொடர்ந்து, சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர்.
மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான முந்தைய நிர்வாகத்தின் கீழ், தினசரி ஊடுருவல் நிகழ்ந்ததாக ஷா கூறினார். தற்போது சட்டவிரோத குடியேறிகள் தாங்களாகவே இப்பகுதியை விட்டு வெளியேறுவதால், அந்த போக்கு தலைகீழாக மாறியுள்ளது என்று கூறினார்.