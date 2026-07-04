மாறும் வானிலை... ஏறும் காய்ச்சல்!-காலநிலை மாற்றத்திடமிருந்து நம்மை காப்பது எப்படி?

தற்போதைய காலகட்டத்தில் உலகளவில் ஏற்படும் 'காலநிலை மாற்றம்' மனித ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. பகலில் கடுமையான வெயிலும், இரவில் திடீர் மழையும் என மாறி மாறி வரும் வானிலை மாற்றங்களால், பொதுமக்களிடையே சளி, இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் 20% வரை அதிகரித்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இத்தகைய பருவநிலை மாறுபாடுகளிலிருந்து நம்மை எவ்வாறு தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
வானிலையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன.
காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும் போது இன்ஃபுளுயன்சா போன்ற வைரஸ்கள் எளிதாகப் பரவுகின்றன.
பகல் நேர வெப்பமும், இரவு நேரக் குளிர்ச்சியும் உடலின் வெப்பநிலையைச் சீராக வைத்திருக்கப் போராட வைக்கிறது. இது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைக் தற்காலிகமாகக் குறைக்கிறது.
மழைக்காலங்களில் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதால் நீர் மற்றும் காற்று மூலம் பரவும் நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன.
பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் காய்ச்சலின் போது பொதுவாக பின்வரும் அறிகுறிகள் தென்படலாம்:
* கடுமையான உடல் வலி மற்றும் சோர்வு
* தொண்டை வலி அல்லது தொண்டை வறட்சி
* தொடர் தும்மல், சளி மற்றும் இருமல்
* தலைவலி மற்றும் கண்கள் சிவத்தல்
காய்ச்சல் மற்றும் சளி பாதிப்புகளில் இருந்து தப்பிக்க பொதுமக்கள் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
பொது இடங்களுக்குச் செல்லும் போதும், கூட்ட நெரிசலான பகுதிகளிலும் முகக்கவசம் அணிவது காற்றில் பரவும் வைரஸ் தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாக்கும்.
வெளியில் சென்று வீட்டிற்குத் திரும்பியவுடன் கைகளை சோப்பு அல்லது சானிடைசர் கொண்டு நன்றாகக் கழுவ வேண்டும்.
எப்போதும் நன்றாகக் காய்ச்சி ஆறவைத்த வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிக்க வேண்டும். இது தொண்டை தொற்று மற்றும் நீர் மூலம் பரவும் கிருமிகளை அழிக்கும்.
நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் வைட்டமின் C நிறைந்த நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சு போன்ற பழங்கள், மற்றும் இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு சேர்த்த உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
திறந்த வெளியில் வைத்த உணவுகள் மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட குளிர்ந்த உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
வீட்டைச் சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் கொசுக்களால் பரவும் டெங்கு, மலேரியா போன்ற காய்ச்சல்களில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
சாதாரண சளி, காய்ச்சல் என நினைத்து மருந்தகங்களில் தாங்களாகவே மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
காய்ச்சல் 2 நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தாலோ, கடுமையான மூச்சுத்திணறல் அல்லது அதீத உடல் சோர்வு ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக அருகில் உள்ள தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியமாகும்.
காலநிலை மாற்றம் என்பது நாம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்ட நிலையில், முறையான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் முறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இத்தகைய காய்ச்சல் மற்றும் சளி பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். "வருமுன் காப்பதே சிறந்தது" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்போம்!