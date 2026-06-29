உயிர்காக்கும் அமிர்தம்: போலியோ சொட்டு மருந்தின் மகத்துவம்!

போலியோ என்பது போலியோ வைரஸ் மூலம் ஏற்படும் மிகவும் ஆபத்தான தொற்றுநோயாகும். இது மனிதர்களின் நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்கி, குறிப்பாக 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிரந்தர ஊனம், பக்கவாதம், சுவாசக் கோளாறு மற்றும் சில நேரங்களில் உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது.
போலியோ நோய்க்கு முழுமையான சிகிச்சை இல்லை. ஒருமுறை நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டால், அவற்றை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர முடியாது. எனவே, தடுப்பூசியே போலியோவுக்கு எதிரான மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பு. இந்த நோயை உலகிலிருந்து ஒழிக்க உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO), யுனிசெஃப், பல நாடுகளின் அரசுகள் மற்றும் மருத்துவ அமைப்புகள் இணைந்து பல தசாப்தங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்தியா இந்த முயற்சியில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று, 2014-ஆம் ஆண்டு போலியோ இல்லாத நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், உலகின் சில பகுதிகளில் போலியோ இன்னும் காணப்படுவதால், தொடர்ந்து தடுப்பூசி வழங்குவது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது.
போலியோ சொட்டு மருந்து என்பது வாய்வழியாக இரண்டு சொட்டுகள் அளிக்கப்படும் தடுப்பூசி ஆகும். இதில் பலவீனப்படுத்தப்பட்ட போலியோ வைரஸ் இருப்பதால், அது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது. பின்னர் உண்மையான போலியோ வைரஸ் உடலுக்குள் நுழைந்தாலும், அதை எதிர்த்து உடல் பாதுகாப்பை உருவாக்குகிறது.
*போலியோ வைரஸ் தாக்குதலிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் மிகவும் பயனுள்ள தடுப்பூசி.
*போலியோ நோய் காரணமாக ஏற்படும் கை, கால் செயலிழப்பு போன்ற பாதிப்புகளைத் தடுக்கிறது.
*கடுமையான போலியோ தொற்று காரணமாக ஏற்படும் உயிரிழப்பு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.
*நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது
*குழந்தையின் உடலில் போலியோ வைரஸுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உருவாகிறது.
*அதிகமான குழந்தைகள் தடுப்பூசி பெற்றால், வைரஸ் பரவுவது தடுக்கப்பட்டு சமூகமே பாதுகாப்பாகிறது.
*போலியோ வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துகிறது.
*குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளர உதவுகிறது.
*வாழ்நாள் முழுவதும் ஏற்படும் ஊனத்தைத் தடுக்கிறது.
*பெற்றோரின் மருத்துவச் செலவைக் குறைக்கிறது.
*நாட்டில் போலியோ நோயை முழுமையாக ஒழிக்க உதவுகிறது.
பிறந்த குழந்தைகள், 5 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளும் அரசு அறிவிக்கும் தேசிய போலியோ தினங்களில் , முன்பே தடுப்பூசி போட்டிருந்தாலும், மீண்டும் சொட்டு மருந்து பெற வேண்டும்.
ஆம். போலியோ சொட்டு மருந்து உலகம் முழுவதும் பல ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானதும், பயனுள்ளதுமான தடுப்பூசியாகும்.
*தேசிய போலியோ தினத்தில் குழந்தையை அருகிலுள்ள சொட்டு மருந்து மையத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும்.
*குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும், ஏற்கனவே தடுப்பூசி போட்டிருந்தாலும், அந்த நாளில் மீண்டும் சொட்டு மருந்து கொடுக்க வேண்டும்.
*தடுப்பூசி அட்டவணையை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும்.
சில பெற்றோர்கள் "என் குழந்தைக்கு ஏற்கனவே தடுப்பூசி போட்டுவிட்டோம். மீண்டும் தேவையில்லை" என்று நினைக்கலாம். ஆனால் அரசு நடத்தும் ஒவ்வொரு போலியோ முகாமிலும் சொட்டு மருந்து கொடுப்பது, சமூகத்தில் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க மிகவும் முக்கியமானது.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சொட்டு மருந்து கிடைத்தால் மட்டுமே, போலியோ நோயை முழுமையாக ஒழிக்க முடியும்.
*இரண்டு சொட்டுகள்... குழந்தையின் வாழ்நாள் பாதுகாப்பு.
*5 வயதுக்குட்பட்ட ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து அவசியம்.
*போலியோவைத் தடுக்க சிகிச்சை இல்லை; தடுப்பூசியே ஒரே பாதுகாப்பு.
*தேசிய போலியோ தினத்தில் உங்கள் குழந்தையை தவறாமல் அழைத்துச் செல்லுங்கள்.
போலியோ என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் ஊனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்தான நோயாகும். ஆனால், வெறும் இரண்டு சொட்டு போலியோ தடுப்பு மருந்து மூலம் இந்த நோயைத் தடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் குழந்தைக்கு காலத்துக்கு ஏற்றவாறு போலியோ சொட்டு மருந்தை வழங்குவது மிக முக்கியமான பொறுப்பாகும்.
"ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து-போலியோ இல்லாத ஆரோக்கியமான இந்தியா" என்ற இலக்கை நோக்கி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.