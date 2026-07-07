'சூப்பர் ஃப்ரூட்' கொய்யா: தினமும் ஒரு பழம் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு நன்மைகளா?

கொய்யாப்பழம் என்பது சுவைமிக்க பழமாக மட்டுமல்லாமல், அதிகளவு ஊட்டச்சத்துகளும் மருத்துவக் குணங்களும் கொண்ட ஒரு அற்புதமான இயற்கை உணவாகும். குறைந்த விலையில் எளிதாகக் கிடைக்கும் இந்தப் பழம், உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துகளை வழங்குகிறது.
உலகளவில் "Super Fruit" என்று அழைக்கப்படும் கொய்யாப்பழம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், இதயம், செரிமானம், தோல், கண்கள் உள்ளிட்ட பல உடல் உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கிறது.
100 கிராம் கொய்யாப்பழத்தில் பொதுவாக காணப்படும் சத்துக்கள்.
*வைட்டமின் c-சுமார் 228 மி.கி.
*நார்ச்சத்து-5.4 கிராம்
*வைட்டமின்A
*பொட்டாசியம்
*ஃபோலேட்
*கால்சியம்
*மக்னீசியம்
*இரும்புச்சத்து
*ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள்
ஒரு ஆரஞ்சுப் பழத்தைவிட பல மடங்கு அதிக வைட்டமின் C கொய்யாப்பழத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகமாக இருப்பதால் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது. சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.
*நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது.
*குடல் இயக்கத்தை சீராக்குகிறது.
*குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
குறைந்த கிளைசமிக் குறியீடு கொண்டதால் ரத்த சர்க்கரை திடீரென உயர்வதைத் தடுக்க உதவுகிறது. அளவோடு சாப்பிடும்போது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் ஏற்றதாக இருக்கலாம்.
*பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
*கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவுகிறது.
*நல்ல கொலஸ்ட்ராலை ஆதரிக்கிறது.
குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து இருப்பதால் நீண்ட நேரம் பசியில்லாமல் இருக்க உதவுகிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல இடைவேளை உணவாகும்.
வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கின்றன. தோலை இளமையாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. சுருக்கங்களை குறைக்க உதவுகின்றன.
வைட்டமின் A மற்றும் பிற கரோட்டினாய்டுகள் கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி பார்வைத் திறனை பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
ஃபோலேட் சத்து அதிகமாக இருப்பதால் கருவின் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. இருப்பினும், கர்ப்பிணிகள் தங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
லைகோபீன், குவெர்செட்டின், வைட்டமின் C போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் செல்களை ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இது சில வகை புற்றுநோய்களின் அபாயத்தை குறைக்க உதவக்கூடும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
வைட்டமின் B6, மக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் நரம்பு மண்டல செயல்பாட்டை ஆதரிக்கின்றன.
கொய்யாப்பழம் மட்டுமல்ல, அதன் இலைகளும் மருத்துவ குணங்கள் கொண்டவை.
*வயிற்றுப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்த உதவலாம்.
*வாய்ப்புண் மற்றும் ஈறு வீக்கத்திற்கு கொப்பளிக்க பயன்படுகிறது.
*சில ஆய்வுகளில் ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
*முடி உதிர்வைக் குறைக்க மக்கள் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பொதுவாக ஒரு நாளுக்கு, நடுத்தர அளவிலான கொய்யாப்பழம் அல்லது 150-200 கிராம் அளவு சாப்பிடுவது போதுமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
•நன்றாக கழுவி தோலுடன் சாப்பிடுவது நல்லது.
•விதைகள் மெல்ல சிரமமாக இருந்தால் மெதுவாக மென்று சாப்பிடலாம்.
•பழச்சாறாகக் குடிப்பதைவிட முழுப் பழமாக சாப்பிடுவது நார்ச்சத்தை முழுமையாகப் பெற உதவும்.
*அதிகமாக சாப்பிட்டால் சிலருக்கு வயிற்று உப்புசம் அல்லது வாயு பிரச்சனை ஏற்படலாம்.
*மிகவும் பழுக்காத கொய்யாப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட்டால் செரிமானக் கோளாறு ஏற்படலாம்.
*நீரிழிவு நோயாளிகள் அளவோடு சாப்பிட வேண்டும்.
கொய்யாப்பழம் இயற்கை நமக்குத் தந்த மிகச் சிறந்த ஆரோக்கியப் பொக்கிஷங்களில் ஒன்றாகும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது முதல் இதய ஆரோக்கியம், செரிமானம், தோல், கண்கள் மற்றும் உடல் எடை கட்டுப்பாடு வரை பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குகிறது. தினசரி சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக அளவோடு கொய்யாப்பழத்தை சேர்த்துக்கொள்வது நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் ஆதாரமாக அமையும்.
இந்தக் கட்டுரை மருத்துவ விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. ஏற்கனவே நீரிழிவு, சிறுநீரக நோய் அல்லது பிற நீண்டகால உடல்நலப் பிரச்சனைகள் இருந்தால், உணவுமுறையில் மாற்றம் செய்வதற்கு முன் மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.