பொது மருத்துவம்

"காபி அதிகமாக குடித்தால்... மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!"

அதிக அளவில் காபி அருந்துவது இதயத் துடிப்பை வேகப்படுத்தலாம்.
coffee addiction
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காலை எழுந்தவுடன் ஒரு கப் காபி குடிப்பது பலரின் அன்றாட பழக்கமாகிவிட்டது. காபியில் உள்ள கஃபீன் சோர்வை குறைத்து, புத்துணர்ச்சி அளித்து, கவனத்தை அதிகரிக்கிறது. ஆனால், அளவுக்கு மீறி காபி அருந்துவது உடல்நலத்திற்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

1.தூக்கமின்மை மற்றும் மனஅழுத்தம்:

காபியில் உள்ள கஃபீன் நரம்பு மண்டலத்தைத் தூண்டுகிறது. குறிப்பாக மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் அதிகமாக காபி குடித்தால் தூக்கம் வராமல் போகலாம். தொடர்ந்து தூக்கமின்மை ஏற்பட்டால் மனஅழுத்தம், பதட்டம், எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் உருவாகும்.

2. இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பு:

அதிக அளவில் காபி அருந்துவது இதயத் துடிப்பை வேகப்படுத்தலாம். சிலருக்கு இதயப் படபடப்பு, ரத்த அழுத்த உயர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். ஏற்கனவே இதய நோய் அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் காபி அருந்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

3. வயிறு மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகள்:

காபி வயிற்றில் அமிலச் சுரப்பை அதிகரிக்கிறது. இதனால் நெஞ்செரிச்சல், அமிலத்தன்மை, வயிற்று வலி, செரிமானக் கோளாறுகள் போன்றவை ஏற்படலாம். வெறும் வயிற்றில் காபி குடிப்பது இந்தப் பாதிப்புகளை மேலும் அதிகரிக்கலாம்.

4. எலும்பு ஆரோக்கியம் பாதிப்பு:

அளவுக்கு அதிகமாக காபி குடிப்பதால் உடலில் இருந்து கால்சியம் வெளியேறும் அளவு அதிகரிக்கலாம். நீண்ட காலத்தில் இது எலும்பு அடர்த்தியைக் குறைத்து, குறிப்பாக பெண்களுக்கு எலும்பு பலவீனம் மற்றும் எலும்பு முறிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

5. அடிமைத்தன்மை:

தினமும் பல முறை காபி குடிக்கும் பழக்கம் கஃபீன் சார்புநிலையை உருவாக்கலாம். திடீரென காபியை நிறுத்தினால் தலைவலி, சோர்வு, கவனக்குறைவு, எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றலாம்.

6.கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு கூடுதல் கவனம்:

கர்ப்ப காலத்தில் அதிக கஃபீன் உட்கொள்வது கருவின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம். எனவே கர்ப்பிணிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் மட்டுமே காபி அருந்துவது நல்லது.

7. கவலை மற்றும் பதட்டம் அதிகரிப்பு:

ஏற்கனவே கவலைக் கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு அதிக கஃபீன் உட்கொள்வது பதட்டம், கைகள் நடுக்கம், வியர்வை, மன அமைதியின்மை போன்ற அறிகுறிகளை மோசமாக்கலாம்.

8. நீரிழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு:

காபி லேசான சிறுநீர் பெருக்கும் தன்மை கொண்டது. அதிக அளவில் காபி மட்டுமே குடித்து, போதுமான தண்ணீர் குடிக்காமல் இருந்தால் சிலருக்கு நீரிழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு காபி பாதுகாப்பானது?

பெரும்பாலான ஆரோக்கியமான பெரியவர்களுக்கு ஒரு நாளுக்கு 400 மில்லிகிராம் கஃபீன் (சுமார் 3–4 கப் சாதாரண காபி) வரை பொதுவாக பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் வயது, உடல்நிலை, கர்ப்பம், பயன்படுத்தும் மருந்துகள் போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்து இந்த அளவு மாறுபடலாம்.

காபி குடிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை:

*ஒரு நாளில் 2-3 கப் அளவுக்குள் மட்டுப்படுத்துங்கள்.

*இரவு நேரங்களில் காபி அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

*வெறும் வயிற்றில் காபி குடிக்க வேண்டாம்.

*அதிக சர்க்கரை மற்றும் கிரீம் சேர்ப்பதை குறைக்கவும்.

*காபியுடன் போதுமான அளவு தண்ணீரும் குடிக்க வேண்டும்.

காபி ஒரு புத்துணர்ச்சி தரும் பானம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் "அளவோடு குடித்தால் அமிர்தம்; அளவுக்கு மீறினால் ஆபத்து" என்ற பழமொழி காபிக்கும் பொருந்தும். உடலின் தேவையையும், உடல்நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு அளவாக காபி அருந்தினால் அதன் நன்மைகளைப் பெறலாம்.

அதே நேரத்தில், அதிகப்படியான காபி பழக்கம் தூக்கமின்மை முதல் இதய நலப் பிரச்சனைகள் வரை பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு அளவான காபி, சமச்சீர் உணவு, போதுமான தண்ணீர் மற்றும் நல்ல தூக்கம் ஆகியவற்றை கடைப்பிடிப்பதே சிறந்த வழியாகும்.

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உடல்நலம்.
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