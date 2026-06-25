பொது மருத்துவம்

இரவு உணவை தவிர்ப்பவரா நீங்கள்? இந்த தப்பை செய்யாதீங்க!

மருத்துவ நிபுணர்கள் இதுபோன்ற பழக்கம் உடலுக்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர்.
Are you skipping dinner?
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இரவு உணவை தவிர்ப்பது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தா?

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் பலர் உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும், வேலைப்பளு காரணமாகவும் இரவு உணவைத் தவிர்க்கும் பழக்கத்தைக் கடைப்பிடித்து வருகின்றனர். ஆனால், மருத்துவ நிபுணர்கள் இதுபோன்ற பழக்கம் உடலுக்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர்.

இரவு உணவை தவிர்ப்பதால் என்ன நடக்கும்?

உடலுக்குத் தேவையான சக்தி மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் சீராக கிடைக்காதபோது, உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு உணவு கிடைக்காமல் போனால், ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.

மருத்துவர்கள் கூறும் முக்கிய பாதிப்புகள்:

*கடுமையான பசி உணர்வு

*அஜீரணம் மற்றும் வயிற்று எரிச்சல்

*தூக்கமின்மை

*தலைச்சுற்றல் மற்றும் சோர்வு

*கவனக்குறைவு

*ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் ஏற்றத் தாழ்வுகள்

*நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல்

அடுத்த நாள் அதிகமாக சாப்பிடும் பழக்கம்:

இரவு உணவை தவிர்ப்பதால், மறுநாள் காலை அல்லது மதிய நேரங்களில் அதிகளவு உணவு உட்கொள்ளும் நிலை உருவாகலாம். இது உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கும், செரிமான கோளாறுகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது.

உடல் எடையை குறைக்க இது சரியான வழியா?

உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காக இரவு உணவை முழுமையாக தவிர்ப்பது ஆரோக்கியமான முறையாக இல்லை என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதற்கு பதிலாக:

*குறைந்த அளவு உணவு எடுத்துக்கொள்வது

*காய்கறி மற்றும் பழங்களை அதிகரிப்பது

*புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சேர்ப்பது

*இரவு 7-8 மணிக்குள் உணவருந்துவது

*தினசரி உடற்பயிற்சி செய்வது

போன்ற பழக்கங்கள் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

இரவு உணவில் என்ன சாப்பிடலாம்?

மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் ஆரோக்கியமான இரவு உணவுகள்:

*காய்கறி சாலட்

*சூப் வகைகள்

*சிறுதானிய உணவுகள்

*சப்பாத்தி மற்றும் காய்கறி

*பழங்கள்

*புரதச்சத்து நிறைந்த பருப்பு வகைகள்

நிபுணர்கள் வழங்கும் ஆலோசனை:

இரவு உணவை முற்றிலும் தவிர்ப்பதற்குப் பதிலாக, அளவான மற்றும் சத்தான உணவை எடுத்துக்கொள்வதே உடல்நலத்திற்கு நல்லது. உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் சரியான நேரத்தில் கிடைப்பது மட்டுமே நீண்டகால ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்யும் என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

உடல் எடையைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இரவு உணவைத் தவிர்ப்பது தற்காலிக பலனைத் தரலாம். ஆனால் நீண்டகாலத்தில் செரிமானக் கோளாறு, சோர்வு, தூக்கமின்மை, வளர்சிதை மாற்ற பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல உடல்நலப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, இரவு உணவை தவிர்க்காமல், ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தை பின்பற்றுவது அவசியம்.

Health
ஆரோக்கியம்
HealthTips
உடல்நலம்.
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இரவு உணவை தவிர்த்தல்
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