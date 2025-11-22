என் மலர்tooltip icon
      கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் லாக்டவுன்
      கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் 'லாக்டவுன்'

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Nov 2025 9:25 PM IST
      லாக்டவுன் திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

      நடிகை அனுபமா பரமேஷ்வரன் நடிப்பில் விரைவில் திரையரங்கிற்கு வர இருக்கும் படம் லாக்டவுன். லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை அறிமுக இயக்கநரான ஏ.ஆர் ஜீவா இயக்கியுள்ளார்.

      இப்படத்திற்கு ரகுனந்தன் மற்றும் சித்தார்த் விபின் இசையமைக்க சக்திவேல் ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.

      இத்திரைப்படம் கொரொனா காலக்கட்டத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையில் வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும். திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

      இந்நிலையில், லாக்டவுன் திரைப்படம், கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் நாளை திரையிடப்பட உள்ளது.

