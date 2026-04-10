இணையத்தில் வெளியான ‘ஜன நாயகன்’- வேண்டுகோள் விடுத்த எச்.வினோத்

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வெளியீட்டிற்கு தயாராக உள்ள படம் ‘ஜன நாயகன்’. இப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், தணிக்கை வாரியத்தின் சான்றிதழ் தொடர்பான சிக்கல்கள் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக தற்போதுவரை படம் வெளியாகவில்லை.
இதனிடையே, ‘ஜன நாயகன்’ படத்தின் 5 நிமிட காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி இருந்த நிலையில் தற்போது 3 மணி நேர முழு படமும் வெளியானதால் படக்குழுவினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
‘ஜன நாயகன்’ படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானதை தொடர்ந்து இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளார். இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் கூறியிருப்பதாவது:-
‘ஜன நாயகன்’ படத்தை யாரும் பகிர வேண்டாம். ஒவ்வொரு காட்சிகளும் பலரின் கனவை சுமந்து வருகிறது. அனைத்து தரப்பினருலும் படக்குழுவிற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
‘ஜன நாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியானதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.