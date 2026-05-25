முக்கிய போட்டியில் அதிரடி மாற்றம் - ஆர்.சி.பி. கேப்டன் விளக்கம்

அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரரான ஃபில் சால்ட் , காயம் காரணமாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பெரும்பாலான லீக் சுற்று போட்டிகளைத் தவறவிட்டார். அவருக்குப் பதிலாக ஜேக்கப் பெத்தேல் களமிறங்கினார், ஆனால் அவரால் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக வெங்கடேஷ் அய்யர் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கி, ஆர்.சி.பி. அணியின் கடைசி லீக் சுற்று போட்டியில் ஒரு அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
நடப்பு சாம்பியன்களான ஆர்.சி.பி. அணி, ஐ.பி.எல். 2026 தகுதிச்சுற்று 1- போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப்போட்டியில், ஃபில் சால்ட் விளையாடுவாரா இல்லையா என்பது மிகப்பெரும் கேள்வியாக இருக்கிறது.
காயமடைந்த விரலுக்கு சிகிச்சை பெற்று சமீபத்தில் இங்கிலாந்தில் இருந்து திரும்பிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் பில் சால்ட் பங்கேற்பாரா என்பது குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, ஆர்.சி.பி. கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் நேரடியான பதில் அளிக்கவில்லை.
இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ரஜத் பட்டிதார், "அவர் உடற்தகுதியுடன் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார், ஆனால் நாங்கள் இன்னும் ஆடும் லெவனை முடிவு செய்யவில்லை," என்று அவர் கூறினார்.