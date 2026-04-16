CSK-க்கு பின்னடைவு: IPL தொடரிலிருந்து கலீல் விலகல்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது, தொடைத் தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஐ.பி.எல். தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
சென்னை அணி இதுவரை விளையாடியுள்ள ஐந்து போட்டிகள் அனைத்திலும் இடம்பெற்றிருந்த அகமது, ஏப்ரல் 14 அன்று KKR அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் தனது வலது இடுப்புப் பகுதியில் வலி ஏற்பட்டதாகத் தெரிவித்தார். இது 'கிரேடு 2' (Grade 2) வகையைச் சேர்ந்த தசை கிழிவு ஆகும். இதற்கான சிகிச்சைக்குக் குறைந்தது 10 முதல் 12 வாரங்கள் வரை ஆகும்" என்று கூறப்படுகிறது.
இத்தொடரின் ஆரம்பத்தில் இருந்து CSK அணிக்காகத் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த வீரர்களில் இவரும் ஒருவர். இவரை சென்னை அணி நிர்வாகம் ரூ.4.8 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவர், இந்திய அணிக்காக 11 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் (ODIs), 18 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளார்; இவர் கடைசியாக இந்திய அணிக்காக விளையாடியது ஜூலை 2024-இல் ஆகும்.
ஏற்கனவே சென்னை அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான எம்.எஸ். தோனி, கணுக்கால் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் 2026-ல் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.