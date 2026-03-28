IPL 2026: தோனி இல்லை... அஸ்வின் கணித்த CSK அணியின் பிளேயிங் 11

2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்சின் பிளேயிங் 11 இதுவாக தான் இருக்கும் என்று முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அஸ்வின் கணித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
ashwin = csk
ashwin = csk
2026 ஐபிஎல் தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. இந்த தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் என்ன நடக்க போகிறது என்பது குறித்து ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

தோனி இம்பேக்ட் பிளேயராக விளையாடுவாரா இல்லை முழு நேர வீரராக களமிறங்குவாரா என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த நிலையில் அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

அதாவது ஐபிஎல் தொடரில் முதல் 2 வாரங்கள் தோனி விளையாட மாட்டார் என்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்சின் பிளேயிங் 11 இதுவாக தான் இருக்கும் என்று முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அஸ்வின் கணித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

அஸ்வினின் CSK பிளேயிங் 11

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், உர்வில் படேல், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, சர்பராஸ் கான் (அ) ஆயுஷ் மாத்ரே, கார்த்திக் சர்மா, அகீல் ஹொசைன், நூர் அகமது, மாட் ஹென்றி, கலீல் அகமது

இம்பாக்ட் வீரர்கள் : அன்ஷுல் கம்போஜ் / ராமகிருஷ்ணா கோஷ் / ராகுல் சாகர் / ஷ்ரேயாஸ் கோபால்

