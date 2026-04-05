2026 வார ராசிபலன்- தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

தனுசு

வெற்றி மீது வெற்றி வந்து உங்களைச் சேரும் வாரம். ராசி அதிபதி குரு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் நின்று தன் வீட்டைத் தானே பார்ப்பதால் நண்பர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் பிடிப்பும், உற்சாகமும் அதிகரிக்கும். சிந்தனை திறன் அதிகரிக்கும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் உண்டு. வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கல்களில் சுமூக நிலை ஏற்படும். தொழில் கடன் மற்றும் வீட்டு வசதிக்கடன் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. திருமணத் தடை அகலும்.

பிள்ளைகளுக்கு சுப விசேஷங்கள் நடக்கும் யோகம் உள்ளது. கை விட்டுப் போன பொருட்கள் யாவும் மீண்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், உற்சாகமும் அதிகமாகும். தன வரவு மும்மடங்காகும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள். கடனுக்கு பயந்து ஒளிந்த நிலை நீங்கும். வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். போட்ட முதலீட்டை எடுக்க முடியாத நிலை குறையத் துவங்கும். மனச் சுமை குறையும். புதிய சொத்துக்கள் சேரும். நாத்தனார், மாமியாரால் ஏற்பட்ட மனக் கசப்பு மறையும். தினமும் திருக்கோளாற்று பதிகம் படிக்கவும்.

மகரம்

மனசஞ்சலம் அகலும் வாரம். ராசி அதிபதி சனி பகவான் சகாய ஸ்தானத்தில் அஷ்டமாதிபதி சூரியனுடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். சிலர் கூட்டுக் குடும்பத்திலிருந்து விலகி தனிக்குடித்தனம் செல்வார்கள். சிலர் கொடுக்கல் வாங்கல், வரவு செலவில் ஏமாற்றம் அல்லது இழப்பை சந்திக்கலாம். திருமணத் தடை அகலும். ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் திருமணத்தை உறுதி செய்வது நல்லது. நல்ல மக்கட்பேறும், விசுவாசமான வேலையாட்களும் கிடைப்பார்கள். உத்தியோகத்திற்காக அடிக்கடி இடப்பெயர்ச்சி செய்வீர்கள்.

வீட்டிலும் வெளியிலும் புகழும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். மன சஞ்சலத்தால் ஏற்பட்ட ஆரோக்கியகேடு சீராகும். புதிய வீடு, நில புலன்கள், வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பெண்களுக்கு ஆடம்பரச் செலவால் பணவிரயம் ஏற்படும். வளர்வதும் தேய்வதுமாக இருந்த வாழ்க்கை மாறி நிலையாகும். சிலருக்கு தாய்மாமனால் தாய் வழிச் சொத்து விரயமாகும். பிரிந்து போன உறவுகளை இணைக்க பெரும் முயற்சி எடுப்பீர்கள். வாங்கிய கடனைத் திருப்பி செலுத்தி அவமானத்தை துடைப்பீர்கள். சனிக்கிழமை உணவு தானம் வழங்கவும்.

கும்பம்

முயற்சிகள் பலிதமாகும் வாரம். ராசியில் உள்ள புதனுக்கு குரு பார்வை இருப்பதால் புதன் பலம் பெறுகிறார். தொழில் தந்திரம் மிகும். மதி நுட்பத்தால் தொழிலில் சாதனை படைப்பீர்கள்.பல தொழில் துறை பற்றிய அறிவு உண்டாகும். கற்ற கல்விக்கு தகுந்த வேலை உண்டு. குழந்தை பேறு, திருமணம், வீடு, வாகன யோகம் என கும்ப ராசிக்கு அடுத்த சில நாட்கள் அடை மழைதான். எதிரிகளால் ஏற்பட்ட சங்கடங்கள் குழப்பங்கள் அகலும். முயற்சிக்கான பலன்களை உடனடியாக காண முடியும்.

ஆரோக்கிய குறைபாடு அகலும். விண்ணப்பித்த வீட்டு, வாகன கடன் இந்த வாரத்திற்குள் கிடைத்து விடும். நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகள் கிடைக்கும். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டு வருமானம் கூடும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். திருமணம் போன்ற சுபநிகழ்ச்சிகள் சற்று இழுபறிக்குப் பின்னே நடைபெறும். தந்தை, மகன் கருத்து வேறுபாடு அகலும். உடன் பிறந்த சகோதர, சகோதரிகளால் உதவியும் உண்டு உபத்திரமும் உண்டு. சனிக்கிழமைகளில் ஆஞ்சநேயரை வழிபட ஆனந்தமான வாழ்க்கை அமையும்.

மீனம்

கடனை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டிய வாரம். ராசியில் சூரியன் செவ்வாய் சனி சேர்க்கை உள்ளது. சிலருக்கு காதல் திருமணம் நடக்கும். எதிரிகளால் சங்கடம் உறக்கமில்லாமல் குழப்பம் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். காதல் காலை வாரும். பூர்வீகச் சொத்தில் வம்பு, வழக்கு உருவாகும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் நிதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். ராசி அதிபதி கேந்திரத்தில் இருப்பதால் எத்தனை இடர் வந்தாலும் சமாளிக்க கூடிய மனப்பக்குவம் உண்டாகும்.

அரசின் ஆதரவு மானியம் கிடைக்கும். உறவினர்கள் நண்பர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும். அலைச்சல் அதிகரிக்கும். முக்கிய செயல்களில் நன்மை தீமை அறிந்து முடிவு எடுப்பது நல்லது. போதிய பண வரவு இருந்தாலும் எதிர்பாராத செலவும் இருக்கும். எல்லா துறையினருக்கும் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு, திடீர் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கலில் நிலவிய தடை தாமதங்கள் விலகும். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் பாலிசி முதிர்வு தொகை கிடைக்கும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. வியாழக்கிழமை குரு கவசம் படித்து குருபகவானை வழிபடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

