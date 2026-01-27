Live
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 27-1-2026 முதல் 2-2-2026 வரை
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 27-1-2026 முதல் 2-2-2026 வரை

      27 Jan 2026
      • காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் திருவீதி உலா.
      • திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      27-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * கார்த்திகை விரதம்.

      * திருச்சேறை சாரநாதர் வெள்ளி கருட வாகனத்தில் பவனி.

      * கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி சந்திர பிரபையில் புறப்பாடு.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் நந்தீசுவர வாகனத்திலும், அம்பாள் யாளி வாகனத்திலும் பவனி.

      * காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் திருவீதி உலா.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      28-ந் தேதி (புதன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தந்த பல்லக்கிலும், மாலை தங்க குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தெப்ப உற்சவம்.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி புறப்பாடு.

      * பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      29-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் ரத உற்சவம்.

      * திருச்சேறை சாரநாதர் திருக்கல்யாணம்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      30-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * பிரதோஷம்.

      * கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி மயில் வாகனத்தில் பவனி.

      * பழனி ஆண்டவர் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * குன்றக்குடி முருகன் வெள்ளி ரதத்தில் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      31-ந் தேதி (சனி)

      * நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் வருசாபிஷேகம்.

      * திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      * பழனி ஆண்டவர் காலை தெய்வானை திருமணம், இரவு வள்ளி திருமணக் காட்சி.

      * பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

      1-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * பவுர்ணமி.

      * தைப்பூசம்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வண்டியூர் எழுந்தருளி தெப்பத் திருவிழா.

      * திருச்சேறை சாரநாதர், கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி, பழனி ஆண்டவர், மருதமலை முருகன் தலங்களில் ரத உற்சவம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      2-ந் தேதி (திங்கள்)

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * சென்னை சிங்காரவேலவர் தெப்ப உற்சவம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

