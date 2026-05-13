வழிபாடு

வைகாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை திறப்பு

ஐயப்பன் கோவிலில் 5 நாட்கள் சிறப்பு பூஜை, வழிபாடுகள் நடக்கிறது.
வைகாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை திறப்பு
Published on

சபரிமலையில் ஒவ்வொரு தமிழ் மாத தொடக்கத்திலும் நடை திறக்கப்பட்டு 5 நாட்கள் சிறப்பு பூஜை, வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி வைகாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை நாளை (14-ந் தேதி) திறக்கப்படுகிறது.

நாளை மாலை 5 மணிக்கு தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில் மேல்சாந்தி பிரசாத் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைக்கிறார்.

தொடர்ந்து கற்பூர ஆழியில் தீ மூட்டப்படுகிறது. சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் 15-ந் தேதி முதல் 19-ந் தேதி வரை 5 நாட்கள் சிறப்பு பூஜை, வழிபாடுகள் நடக்கிறது.

19-ந் தேதி தேதி இரவு 10 மணிக்கு நடை அடைக்கப்படும். பக்தர்கள் வழக்கம் போல் ஆன்லைன் முன்பதிவு, உடனடி முன்பதிவு அடிப்படையில் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

ஆன்மிகம்
வழிபாடு
கோவில்
ஐயப்பன் கோவில்
சபரிமலை
வைகாசி
சபரிமலை ஐயப்பன்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com