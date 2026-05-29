வைகாசி விசாகம் சிறப்புகள்

முருகப்பெருமான் அவதரித்த புனித நாளாக வைகாசி விசாகம் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினத்தில் மேலும் பல முக்கிய ஆன்மிக நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுள்ளன. அவற்றை பற்றிப் பார்ப்போம்...
* தர்மத்தின் அதிபதியான எமதர்மர் அவதரித்தது வைகாசி விசாக நாளில்தான். எனவே அன்றைய தினம் எமதர்ம ராஜாவை வழிபட்டால் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
* மகாபாரதத்தில் பஞ்ச பாண்டவர்களில் ஒருவரான அர்ச்சுனன், சிவபெருமானிடம் இருந்து பாசுபதம் எனும் ஆயுதத்தை பெற்றது இந்த வைகாசி விசாகம் நாளில்தான் என்று கூறப்படுகிறது.
* கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி விசாக திருவிழா வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. அதில் முக்கிய நிகழ்வாக விசாகத்தன்று, முக்கடல் சங்கமிக்கும் திருவேணி சங்கமத்தில் அம்மனுக்கு ஆராட்டு விழா நடைபெறுகிறது.
* வைகாசி விசாக நாளில் தான், பன்னிரு ஆழ்வார்களில் முதன்மையானரான நம்மாழ்வார் அவதரித்தார்.
* சித்தார்த்தர் எனும் இயற்பெயர் கொண்ட புத்தர் அவதரித்ததும், கயாவில் போதி மரத்தடியில் ஞானம் பெற்றதும் வைகாசி விசாக நாளில் என்று கூறப்படுகிறது.
* அரியலூர் மாவட்டம் திருமழபாடி திருத்தலத்தில் 'மழுவேந்திய நாதர்' எனும் திருநாமத்தில் அருள் பாலிக்கும் சிவபெருமான், மார்க்கண்டேயருக்காக மழு ஆயுதம் ஏந்தி திருநடனம் புரிந்தது வைகாசி விசாகத்தன்றுதான்.
* ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே அமைந்துள்ளது, சிம்மாச்சலம் வராக லட்சுமி நரசிம்மர் கோவில். இங்கு ஆண்டு முழுவதும் சந்தனக் காப்பில் (சுமார் 500 கிலோ) அருள்பாலிக்கும் மூலவர், வைகாசி விசாகத்தன்று மட்டும் சந்தனம் முழுவதும் களையப்பட்டு இயற்கை தோற்றத்தில் காட்சி தருகிறார்.