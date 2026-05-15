ஒரு நபருக்கு 100 டாலர்: அமெரிக்காவில் 22 வயது இந்திய இளைஞரின் மனிதக் கடத்தல்

கனடா எல்லையிலிருந்து அந்நியர்களை அழைத்து வந்து, அவர்களை மேலும் அமெரிக்காவிற்குள், குறிப்பாக வடக்கு நியூயார்க்கைச் சுற்றியுள்ள பதுங்குமிடங்களுக்கும் பிளாட்ஸ்பர்க்கில் உள்ள ஹோட்டல்களுக்கும் கொண்டு செல்வதற்கு ஓட்டுநர்களை ஏற்பாடு செய்வதே சிவத்தின் பணியாக இருந்தது.
இதில் தனது பங்கிற்காகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த நபர், அவர்கள் கடத்திச் சென்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனது ஓட்டுநர்களுக்குப் பணம் கொடுத்ததுடன், அந்த நடவடிக்கையில் தனது பங்கிற்காகவும் பணம் எதிர்பார்த்தார்.
இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தைச் சேர்ந்த 12 வெளிநாட்டினரை கனடாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்குள் கடத்துமாறு உத்தரவிட்டார். கடத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு வெளிநாட்டினருக்கும் பிரதிவாதி தனது கூட்டாளிக்கு 100 டாலர் கொடுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில் அமெரிக்க-கனடா எல்லைக்கு அருகே ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் சென்றுகொண்டிருந்த இரண்டு வாகனங்களை அமெரிக்க எல்லைப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்த முயன்றனர்.
அதிகாரிகளிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக இரு வாகனங்களும் வேகத்தை அதிகரித்ததால், இவர்களுக்குள்ளே ஒரு துரத்தல் தொடங்கியது. ஒரு வாகனம் சாலையிலிருந்து விலகிச் சென்று செயலிழந்தது, மற்றொன்று பின்னர் நியூயார்க்கின் மூயர்ஸ் என்ற இடத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. அந்த வாகனங்களில், சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவிற்குள் கொண்டுவரப்பட்ட மொத்தம் 12 நபர்கள் இருந்தனர்.
அந்நியர்களைக் கடத்த சதித்திட்டம் தீட்டிய ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கும், நிதி ஆதாயத்திற்காக அந்நியர்களைக் கடத்திய மூன்று குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் சிவம் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இந்நிலையில் அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்படவுள்ளது. அவர் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் அதிகபட்சம் 15 ஆண்டுகள் வரை கட்டாயச் சிறைத் தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.