கத்தாரில் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சுவார்த்தை: டிரம்ப் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

மத்திய கிழக்கு போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் முயற்சிகளுக்கு சமீபத்திய துப்பாக்கி சண்டைகள் அச்சுறுத்தலாக இருந்த நிலையில், ராஜதந்திரம் நிலைத்து நிற்கிறது என்பதற்கான ஒரு தற்காலிக அறிகுறியாக, கத்தாரில் ஈரானுடனான மறைமுக பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
தெஹ்ரான் தூதுக்குழுவிற்குத் தலைமை தாங்கிய ஈரானின் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் காசெம் கரிபாபாடி, பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைந்துவிட்டதாகவும், தங்களின் ஆரம்ப புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மீறல்களைப் புகாரளிக்கவும் பதிவு செய்யவும் இன்றுக்குள் (வியாழக்கிழமை) ஒரு தகவல் தொடர்பு வழியை நிறுவ இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல்களால் தொடங்கிய போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து, தோஹாவில் நேரடி பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவும் நடைபெறாது என்று ஈரான் வலியுறுத்தி இருந்தது.
"தற்போதைய நிலவரப்படி, ஈரானின் அணு ஆயுத ஒழிப்பு நடவடிக்கை சிறப்பாக முன்னேறி வருகிறது," என்று ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பு டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
கத்தார் மற்றும் பாகிஸ்தானின் மத்தியஸ்தத்துடன், கடந்த மாதம் சுவிட்சர்லாந்தின் லூசெர்ன் நகரில் நடைபெற்ற உச்சிமாநாட்டில் கையொப்பமிடப்பட்ட இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், 60 நாள் போர் நிறுத்தம், முற்றுகையிடப்பட்ட ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பது, போர் மற்றும் ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டம் குறித்த இறுதி ஒப்பந்தத்திற்கான கால அட்டவணை ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.