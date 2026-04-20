Donald Trump | ஒபாமாவின் அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை விட ஈரான் ஒப்பந்தம் சிறப்பாக இருக்கும் -அதிபர் டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் "ஈரான் அணுசக்தி ஒப்பந்தம்" மீதான தனது விமர்சனத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். தனது நிர்வாகத்தின் கீழ் எட்டப்படும் எந்தவொரு புதிய ஒப்பந்தமும், கூட்டு விரிவான செயல் திட்டத்தை (JCPOA) விட "மிகவும் சிறந்ததாக" இருக்கும் என்றும், உலகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
முன்னதாக ஈரானுடன் புதிய பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்குவதற்காக உயர்மட்ட அமெரிக்க குழு ஒன்று பாகிஸ்தான் புறப்பட்ட நிலையில், அதிபர் டிரம்ப் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் 21 மணி நேரம் நீடித்த நீண்ட கலந்துரையாடல் எந்தவொரு உடன்பாடும் எட்டப்படாமல் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறவுள்ளது. பேச்சுவார்த்தை தோல்வியுற்றால் பதற்றம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற எச்சரிக்கைகளுக்கு மத்தியில், தற்போது இராஜதந்திர முயற்சிகள் ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
துணை அதிபர் ஜே.டி. வேன்ஸ், ஜாரெட் குஷ்னர் மற்றும் சிறப்புத் தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் ஆகியோர் அடங்கிய உயர்மட்ட அமெரிக்க பேச்சுவார்த்தை குழு, ஈரானியத் தலைமையுடன் முக்கியப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்குவதற்காக பாகிஸ்தானுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
ட்ரூத் சோஷியல் தளத்தில் பதிவிட்ட டிரம்ப், "நாம் ஈரானுடன் செய்துகொள்ளும் இந்த ஒப்பந்தம், பராக் ஒபாமா மற்றும் ஸ்லீப்பி ஜோ பைடன் ஆகியோரால் எழுதப்பட்டு, நமது நாட்டின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக இதுவரை செய்யப்பட்ட மிக மோசமான ஒப்பந்தங்களில் ஒன்றான, பொதுவாக 'ஈரான் அணு ஒப்பந்தம்' என்று குறிப்பிடப்படும் JCPOA-வை விட மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும்.
அவர்கள் உண்மையில் 1.7 பில்லியன் டாலர்களை 'பச்சை' பணமாக, ஒரு போயிங் 757 விமானத்தில் ஏற்றி, ஈரானியத் தலைவர்கள் தாங்கள் விரும்பியபடி செலவு செய்வதற்காக ஈரானுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவர் வாஷிங்டன் டி.சி., வர்ஜீனியா மற்றும் மேரிலாந்தில் உள்ள வங்கிகளில் இருந்த அனைத்து பணத்தையும் காலி செய்தார்.
அந்த வங்கியாளர்கள், தாங்கள் இதற்கு முன்பு இப்படி எதையும் பார்த்ததில்லை என்று கூறினர். மேலும், நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் டாலர்கள் ஈரானுக்கு வழங்கப்பட்டன. நான் அந்த 'ஒப்பந்தத்தை' முடிவுக்கு கொண்டுவராமல் இருந்திருந்தால், இஸ்ரேல் மீதும், நமது நேசத்துக்குரிய அமெரிக்க இராணுவம் உட்பட மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் அணு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கும்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.