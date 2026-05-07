Iran Deal | ஈரானுடன் விரைவில் ஒப்பந்தம் - அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை

அந்நாட்டின் மீது தாக்குதலை மீண்டும் தொடங்குவதாக அவர் எச்சரித்தார்.
அதிபர் டிரம்ப்
ஈரானுடன் ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுவது "மிகவும் சாத்தியம்" என்று தாம் நம்புவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார், ஆனால் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியுற்றால் அந்நாட்டின் மீதான தனது தாக்குதலை மீண்டும் தொடங்குவதாகவும் அவர் எச்சரித்தார்.

அமெரிக்க அதிபரின் நம்பிக்கையான பேச்சுக்கு மத்தியிலும், ஈரான் ஒரு புதிய அமெரிக்க முன்மொழிவுக்கு இன்னும் பதிலளிக்கவில்லை. மேலும், வாஷிங்டன் அந்த இஸ்லாமியக் குடியரசை "சரணடைய" நிர்பந்திக்க முயல்கிறது என்று அதன் ஈரான் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்ளும் மூத்த அதிகாரி எச்சரித்துள்ளார்.

ஒரு உடன்பாடு ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையை காரணம் காட்டி, ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறப்பதற்கான குறுகிய கால இராணுவ நடவடிக்கையை டிரம்ப் நிறுத்தியதைத் தொடர்ந்து, பல வார கால இழுபறிக்கு பிறகு எதிரிகள் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு திரும்பக்கூடும் என்பதற்கான சாதகமான அறிகுறிகள் வளர்ந்துள்ளன.

"ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதை ஈரான் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டால்" போர் முடிவுக்கு வரும் என்றும், இல்லையெனில், குண்டுவீச்சு "மிகவும் உயர்ந்த அளவிலும் தீவிரத்திலும்" மீண்டும் தொடங்கும் என்றும் டிரம்ப் புதன்கிழமை சமூக ஊடகங்களில் தெரிவித்தார்.

