Donald Trump | நேரம் குறைவா இருக்கு! ஈரானுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த அதிபர் டிரம்ப்

மத்திய கிழக்கு முழுவதும் கடந்த பல மாதங்களாக நீடித்து வரும் மோதல்களை தொடர்ந்து, யுரேனியம் கையிருப்பு, தடைகளைத் தளர்த்துதல் மற்றும் போர் இழப்பீடு ஆகியவை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் முடங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஈரானுக்கு புதிதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
"ஈரானுக்கு நேரம் விரைந்து கொண்டிருக்கிறது, அவர்கள் மிக வேகமாக செயல்பட வேண்டும், இல்லையெனில் அவர்களிடம் எதுவும் மிஞ்சியிருக்காது. காலம் பொன்னானது!" என்று டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' பக்கத்தில் எழுதினார்.
பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான அமெரிக்காவின் முக்கிய நிபந்தனைகளை ஈரானிய ஊடகங்கள் வெளிப்படுத்திய சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு டிரம்ப் கருத்துக்கள் வெளிவந்தன.
ஈரானின் ஃபார்ஸ் செய்தி நிறுவனத்தின்படி, பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்த பின்னரே ஈரான் 400 கிலோகிராம் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும், ஒரே ஒரு அணுசக்தி நிலையத்தை மட்டும் செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும், போர் இழப்பீடு கோரிக்கைகளைக் கைவிட வேண்டும், முடக்கப்பட்ட பெரும்பாலான ஈரானிய சொத்துக்கள் தொடர்ந்து முடக்கப்பட்டே இருக்கும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மேலும் அனைத்து முனைகளிலும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என அமெரிக்கா விரும்புகிறது.
இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான தனது சொந்த ஐந்து முன்நிபந்தனைகளை தெஹ்ரான் முன்வைத்தது. ஈரானிய ஊடக அறிக்கைகளின்படி, பிராந்தியம் முழுவதும், குறிப்பாக லெபனானில், ராணுவ நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வந்தால், ஈரான் மீதான தடைகள் நீக்கப்பட்டால் மற்றும் அதன் முடக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் விடுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு திரும்புவதாக ஈரான் கூறியது. மேலும், போரினால் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடு மற்றும் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியின் மீதான தனது இறையாண்மையை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றும் ஈரான் கோரியது.