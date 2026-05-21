Russia | உக்ரைனுக்கு எதிராக போலி தகவல்களை பரப்ப புது வித்தையை கையாண்ட ரஷ்யா?

சமூக ஊடகங்களில் பெரும்பாலும் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கிதார்கள் பற்றிப் பதிவிடும், கொலராடோவைச் சேர்ந்த பேராசிரியரான பென் கில்பர்ட் நவீன தகவல் போரால் ஒரு சாதாரண நாள், அவருக்கு பாடமாக மாறியது.
கடந்த மாதம், கில்பர்ட்டின் ப்ளூஸ்கை கணக்கில் ஒரு செய்தி அறிக்கை போல தோற்றமளிக்கும் காணொளி ஒன்று திடீரென தோன்றியது. அது, உக்ரைனுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதன் மூலம் பிரான்ஸ் தனது சொந்த காவல் படையை பலவீனப்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியது. ஆனால், பிரச்சனை என்னவென்றால், அவர் அதை ஒருபோதும் பதிவிட்டிருக்கவில்லை.
நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் அறிக்கை ஒன்றின்படி , உக்ரைனுக்கான மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆதரவை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில் ரஷ்யா நடத்தும் ஒரு புதிய தவறான தகவல் பரப்புதல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து புலனாய்வாளர்கள் நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, நூற்றுக்கணக்கான பயனர்களின் கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டன; அவர்களில் கில்பர்ட்டும் ஒருவர் என ஆராய்ச்சியாளர்களும் ப்ளூஸ்கை நிறுவனமும் கூறுகின்றன.
இந்த செயல்பாடு, பத்திரிகையாளர்கள், பேராசிரியர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் என சமூக ஊடக தளத்தில் உள்ள பல்வேறு தரப்பட்ட பயனர்களை இலக்காக கொண்டது. பின்னர், அவர்களின் கணக்குகள் புனையப்பட்ட காணொளிகளையும் போலி செய்திகளையும் பரப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டன.
கிளெம்சன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், டி-டீம் (dTeam) எனப்படும் இணைய கண்காணிப்பு குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றி, இந்த பிரச்சாரத்தை மாஸ்கோவை தளமாகக் கொண்ட சோஷியல் டிசைன் ஏஜென்சியுடன் (Social Design Agency) தொடர்புபடுத்தியுள்ளனர்.
போலி கணக்குகள் மற்றும் பாட் நெட்வொர்க்குகளை பெரிதும் நம்பியிருந்த முந்தைய ரஷ்ய பிரச்சார முயற்சிகளை போல் இல்லாமல், இந்த பிரச்சாரம் உண்மையான பயனர் சுயவிவரங்களில் ஊடுருவுவதன் மூலம் ஒரு மாறுபட்ட பாதையை கையாண்டதாக தெரிகிறது.
ஏப்ரல் மாதம் முதல் இதுபோன்ற ஆயிரக்கணக்கான பதிவுகளை அடையாளம் கண்டு அகற்றியுள்ளதாகவும், ரஷ்யாவின் செல்வாக்கு செயல்பாடுகளை "தொழில்துறை முழுவதுமான ஒரு பிரச்சனை. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட போலி விளம்பரங்களை கண்டறிவதற்கும் முறியடிப்பதற்கும் நாங்கள் கணிசமான வளங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்," என்று ப்ளூஸ்கை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.